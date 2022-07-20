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Hakkari Belediyesinden "Açık Hava Sinema" etkinliği

Hakkari Belediyesi tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yılda “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

HAKKARİ 20.07.2022, 08:39
Hakkari Belediyesinden "Açık Hava Sinema" etkinliği

Hakkari Belediyesi tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yılda “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park alanında halka ücretsiz olarak açık havada düzenlenen sinema etkinliğinde vatandaşlar dev ekranda "Yarının Dünyası" filmini izledi. Çocukları ile birlikte etkinliği katılan vatandaşlar, yaz akşamlarına ayrı bir renk katan Hakkari Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

Bazı kadınlar ise stant açarak ev yapımı tatlıları satışa sundular. Bazı aileler ise sohbet etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Ücretsiz patlamış mısır ikramının da yapıldığı açık hava sinema etkinliğinin 8 gün devam edeceği bildirildi.

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