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Hakkari Belediyesinde temizlik seferberliği

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmayı fırsata çevirerek temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HAKKARİ 02.05.2021, 10:00
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Hakkari Belediyesinde temizlik seferberliği

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmayı fırsata çevirerek temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hakkari Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle kent merkezinde kaldırım, yol ve yaya geçitlerinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. 30 kişilik temizlik ekibi, kentin tüm caddelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri toplayıp kent dışına çıkarttı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de kentin birçok noktasındaki caddeleri ve hastane önünü tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
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