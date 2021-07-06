Hakkari Belediyesinde hummalı çalışma

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı mahalle yollarının asfaltlanması için çalışmalara başladı.

Hakkari’de yolların yeniden yapılması için belediye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde bitümlü sıcak asfalt yapım çalışmaları nedeniyle kaldırım, duvar ve kanal çalışmaları start aldı. Yol zemininin tamamlanmasıyla birlikte asfalt çalışması başlatılacağı belirtildi. İlk startın verildiği Pehlivan Mahallesi’nde belediye ekipleri kaldırım, duvar ve kanal çalışmalarını hızlandırdı. Doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlandığı kentin birçok yerinin asfaltlanacağı öğrenildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentin değişik mahallelerinde 15 kilometre bitümlü sıcak asfalt yapılacağını ifade ettiler.