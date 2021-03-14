Hakkari Belediyesi su arıza ekibinin yoğun mesaisi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, karların erimesiyle birlikte artan kanalizasyon arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Belediye su arıza ekipleri, kentin 3 değişik noktasında meydana gelen içme suyu arızasına müdahale etti. Özellikle bahar ayının gelmesiyle beraber kentteki arızaları belirleyip hafta sonlarında da yoğun mesai içinde olan belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarda memnun olduklarını belirten vatandaşlar, hafta sonları da yoğun mesai sarf eden ekiplere teşekkür ettiler.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri ise karların erimesi ile birlikte meydana gelen arızaları tespit ederek anında müdahale ettiklerini ifade etti.