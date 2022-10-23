Hakkari Belediyesi sevindirmeye devam ediyor

Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde 3-12 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz hizmet verilmeye devam ediyor.

Hakkari Belediyesi tarafından “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” çerçevesinde Halife Devriş Mahallesi’nde bulunan ek hizmet yerleşkesinde hizmete açtığı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediye görevlilerinin nezaretinde turnikelerden geçirilerek içeri alının çocuklar, yine görevliler himayesinde burada eğlenmenin tadını çıkarıyor. Çocuklarla beraber gelen yetişkinler ise kütüphane kısmında kitap okumanın heyecanını yaşıyor.

Mutlulukları gözlerinde okunan Hakkarili çocuklar, verilen hizmetten memnun olduğunu belirterek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.