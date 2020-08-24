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Hakkari Belediyesi korona virüs tedbirlerinde örnek oldu
HAKKARİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASINDA YENİ TİP KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI.
HAKKARİ 24.08.2020, 14:58
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Hakkari Belediyesi hizmet binasında yeni tip korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı.
Hakkari Valiliğinin talimatı üzerine korona virüs tedbirlerinin en süt seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de en ufak bir ayrıntı bile gözden kaçırılmıyor. Halkın yoğun olarak geldiği Hakkari Belediyesinde maskesiz gelen vatandaşlar içeri alınmazken hizmet veren servislerde ise sosyal mesafenin sağlanması amacıyla bir dizi tedbirler alındı. Belediyenin birçok biriminde vatandaşların bulunduğu alan ile masalar arasını şeffaf branda ve şerit ile kapattı.
Her türlü tedbirin alındığı belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, önlemlerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.
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