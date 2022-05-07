Hakkari Belediyesi ekiplerinden yağmur seferberliği

Hakkari Belediyesi ekipleri, etkili olan şiddetli sağanak yağmur nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek ve vatandaşlara destek vermek için gece boyunca görev yaptı.

Hakkari’de yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli sağanak yağmurda Hakkari’de metrekareye saatte 39,2 kilogram yağmur düştü. Çok kısa sürede düşen yoğun yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlar yardımına Hakkari Belediyesi ekipleri koştu. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aşırı yağış sonucu Arazözlerle taşkın yaşanan noktalardaki suları tahliye eden ekipler, rögar kapaklarında meydana gelen tıkanıklıkları açtı. Belediye su arıza ekipleri ise, patlayan içme suyu şebeke hatlarına anında müdahale ederek, mahalleleri susuz kalmaktan kurtardı.