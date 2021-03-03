Hakkari Belediyesi ekipleri kirliliğe geçit vermiyor

Hakkari Belediyesi İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kirliliğe geçit vermiyor.

Kentteki olumsuzluklara anında müdahale eden belediye ekipleri, yağan yağmur sonrası toplanan atıkları kısa süre içinde temizleyerek, tazyikli suyla yıkadı. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan belediye ekipleri, olumsuzluk hangi saatte olursa olsun anında müdahale ediyor.

Çalışmalarda memnun olan vatandaşlar ise bu duyarlılıktan dolayı ekiplere teşekkür ettiler.