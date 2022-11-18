Hakkari Belediyesi, 165 milyon TL borç ödedi

Hakkari Belediye Başkanlığı, 18 Ekim 2019’dan günümüze 165 milyon 28 bin TL borç öderken, 120 milyon 810 bin TL ise yatırım yaptı.

Hizmet alanında adında sıkça söz ettiren Hakkari Belediyesi, 18 Ekim 2019’dan günümüze ödediği borçlar ve yaptığı yatırımlar yöre halkını sevindirdi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 18 Ekim 2019’dan günümüze 165 milyon 28 bin 956 lira borç ödediklerini belirterek, 120 milyon 810 bin 194 lira da yatırım yaptıklarını söyledi. Vali Akbıyık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Hakkari’de tam bir yatırım seferberliği başlatıldı. Bitirilen ve devam eden 31 projemiz var. Planlanan proje sayımız 14, diğer kamu ve kuruluşlarla yapılan proje sayımız 19, sosyal ve kültürel proje sayımız ise 21’dir. 76 kilometre BSK asfalt yaptık. 9 kilometre beton parke taşı yol uygulaması, 36 adet yeni araç aldık. 9 bin metrekare sosyal tesis alanı, 2 adet sanat sokağı yaptık. 21 adet de tamamlanan ve devam eden sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz bulunmaktadır” dedi.