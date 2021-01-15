Hakkari Bedensel Engelliler Derneğinden EKPSS açıklaması

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında engelli adayların tercihlerini dernek merkezinde yapılacağını duyurdu.

Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi, EKPSS tercih verme noktasında güçlük yaşaran üyelerine ücretsiz destek vereceğini duyurdu. Dernek Başkanı Mesut Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, “Engelli kamu personeli yerleştirme konusunda engelli adayların kamu kurumuna atanmaları için tercih verme işlemi online sistem üzerinden başlamış olup 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’da son bulacaktır. Bu süreçte belirli sorunlardan dolayı tercih verme konusunda güçlük yaşayabilecek engelli adaylarımızın mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla derneğimize müracaat etmeleri halinde, pandemi kuralları çerçevesinde derneğimizde tercihlerini yapmaları noktasında ilgili arkadaşlarımız tarafından ücretsiz bir şekilde gerekli destek sağlanacaktır” dedi.