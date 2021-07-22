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Hakkari AK Parti’de bayramlaşma programı

AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, Otluca köyünde yaklaşık 500 kişiyle bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

HAKKARİ 22.07.2021, 20:25
Hakkari AK Parti’de bayramlaşma programı
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AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, Otluca köyünde yaklaşık 500 kişiyle bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

Kır bahçesinde bir araya gelen partililer burada bayramlaştı. Bir süre sohbet eden partililer kılınan namazın ardından yer sofrasında yemek yedi. AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, "Biz kocaman bir aileyiz. İl Başkanlığımızın tüm kademeleriyle bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Tüm dava arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milletimize hizmet yolunda Rabbim bizleri nice bayramlara eriştirsin2 dedi.
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