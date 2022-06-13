Hakkari AFAD gönüllü sayısı artıyor

Afet ve Acil Durum (AFAD) Hakkari İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Gönüllülük projesinde’ ilde önemli bir gönüllülük sayısına ulaşıldı.

Hakkari AFAD olarak yürütmüş oldukları ’Gönüllülük projesinde’ ilde önemli bir gönüllülük sayısına ulaştığını ifade eden ADAF Müdürü Resul Karadeniz, "Gönüllülerimize uzaktan eğitimlerimizin yanında saha eğitimleri ve ekip ruhunu güçlendirmek için sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Bu çerçevede Hakkari merkezde bulunan bir grup gönüllümüzle 3 bin 400 rakımda bulunan Berçelan yaylası Seyithan Gölü bölgelerine bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü sonrası gönüllülerle yemek yendikten sonra etkinlik son bulmuştur. Bu vesile ile tüm halkımızı AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Etkinliğimize katkı sunan Başta İl Özel İdare Genel Sekreterliğine, CİSAD Başkanı ve yönetimine, ve yine etkinliğimizin çekimlerini gerçekleştiren AFAD gönüllümüz Burhan Tetik’e AFAD olarak teşekkür ederiz" dedi.