Guherina Bajaran ekibi Hakkari’de

TRT Kürdi ekranlarında yayımlanan ‘Guherina Bajaran’ isimli programın 18. bölümünün çekmek için TRT iç yapımlar ekibi Hakkari’ye geldi.

Yapım ve Yönetmenliğini Mevlüt Aydın ve Ayşe Banu Bozkurt Doruk, sunuculuğunu Gazeteci Fatih Orhan, kameramanlıklarını A. Aytekin Kabadere, Mehmet Gülmez, Ömer Demirci, Program Danışmanlığını Rıdvan Atabey’in yaptığı TRT ekibi, hummalı bir şekilde çekimlerini sürdürüyor. ‘Guherina Bajaran’ (Değişen Şehirler) isimli program, her Pazartesi saat 18.25’’de TRT Kürdi’de ekranlara geliyor.

"Hakkari’ye özel çekimler yapılıyor"

18. bölümünün çekileceği Hakkari’de son dönemlerde değişen yüzler ele alınıyor. Program Sunucusu Gazeteci Fatih Orhan, "Ben yörenin bir evladı olarak bölgedeki önemli gelişmeleri ve değişmeleri görüyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yönetmen ve yapımcı Mevlüt Aydın ise "Hakkari tabloları aratmayan yüce dağları, Cilo Sat Dağları Milli Parkı, Koçanis Kilisesi, Meydan Medresesi, Berçelan Yaylası, Nehri Taş Köprüsü, Zap Suyu, Bay Kalesi, Kayme Sarayı ve Mergabütan Kayak Merkezi’’ ile kendine hayranlık bırakan çok güzel bir şehir. Son dönemlerde en çok ilerleme kaydeden şehirlerden biri. Bizim programın içeriğini en güzel yansıtacak illerden birisi de Hakkari’dir. Özellikle son zamanlarda Hakkari’nin birçok yönde ilerleme kaydetmesi bizim için de önemli ve yakından takip ediyoruz. Hep Pazartesi akşam 18.25’da TRT Kürdi kanalında yayımlanan Değişen Şehirler ve Hikâyeleri adlı programımızda 2002-2022 yılları arasında şehirlerimizdeki değişimleri ve gelişmeleri çekiyoruz. Bir hafta boyunca hava limanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü ve kentin tarihi yerlerini çekeceğiz. Spor, gençlik, turizm, yatırım, istihdam, eğitim, sağlık ve birçok konuyu ele alıyoruz. Çok başarılı işlere imza atıyoruz. Hakkari için özel olarak yapacağımız bölümün büyük ses getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yönetmen ve yapımcı Mevlüt Aydın ayrıca kendilerine yapım konusunda yardımcı olan TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı ve TRT Kürdi Kanal Koordinatörlüğü yöneticilerine ve çekimlerde yardımcı olan kamu kurumları ile kuruluşlara ve Hakkari halkına ekibi adına teşekkür ettiğini söyledi.