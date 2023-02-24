Gönüllü öğretmenler deprem bölgesine uğurlandı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum bünyesinde görev yapan rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerinden oluşan 24 kişilik gönüllü bir grubu, psikososyal destek hizmetleri çerçevesinde Malatya’ya uğurladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanlığımızın planlaması ve valiliğin onayıyla afet sonrası depremzede çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla il ve ilçelerde görev yapan 24 rehber öğretmeni Malatya’ya uğurladıklarını belirterek, “Evlatlarımızın bu süreçte eğitimden kopmamaları, özellikle psikososyal açıdan alan uzmanlarından destek almaları çok önemli. Yaralarımızın en kısa zamanda sarılması temennisiyle gönüllü öğretmenlerimiz sahada görev alıyorlar. Bu zorlu süreçte, milletimizi yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.