Gaziantep’ten Hakkari’ye toprak ve bayrak

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep’ten toprak ve bayrak getiren Mehmet Kankaya ve öğrenci Mehmet Ataş’ı makamında kabul etti.

Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye’nin 80 iline Gaziantep’ten öğretmen ve öğrenciler eşliğinde toprak ve bayrak gönderildi. Bu etkinlik kapsamında Hakkari’ye gelen Mehmet Kankaya ve öğrenci Mehmet Ataş’ı makamında kabul eden Vali Akbıyık, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı.

Bayrak ve toprağı teslim alan Vali Akbıyık, yapılan etkinliği çok anlamlı bulduğunu söyledi. Vali Akbıyık, “Bu topraklar kolay yurt tutulmadı. Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde düşmanlara karşı topyekun bir mücadele verdi. Antep de bu mücadelenin çok çetin olarak gerçekleştiği ve nihayetinde Gazi Meclisimizden ‘Gazi’lik unvanını alan kadim bir şehrimizdir. Bizden selam götürün" dedi.