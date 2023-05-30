Galatasaray’ın şampiyonluğu Hakkari’de coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Hakkari’de coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Hakkari caddelerinde kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, havai fişek patlatarak, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan yüzlerce taraftar sevgi gösterilerinde buldular.