Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu miniklerin karne sevincine ortak oldu.

Hakkari İl Müftülüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılının ara tatili dönemine girilmesi nedeniyle 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerine yönelik karne etkinliği düzenledi. Merkez Dörtyol Camii Kur’an Kursunda düzenlenen etkinliğe İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, müftülük büro personelleri, kurs öğreticileri ile öğrenci ve velileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, miniklerin ilahi ve şiir dinletisinin ardından dönem boyunca yapılan faaliyetleri konu alan slayt gösterimi ile devam etti.

Öğrencilerle tek tek ilgilenerek başarılar dileyen Müftü Fakirullahoğlu, “2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi itibariyle yavrularımızın, gerek Kur’an-ı Kerim tilavetinde ve gerekse temel dini bilgilerde gelmiş olduğu seviye ümidimizi arttırmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha küçük yaşlarda Yüce Allah’ı, hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerimi, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i, ibadet, itikat ve ahlakı gereği gibi öğretirsek geleceğimizden emin olabiliriz. Dinini tanımayan, ibadet, itikat ve ahlak gibi değerlerden bihaber yaşayanların ise ne tür sıkıntılar içinde olduğunu günümüz dünyasında yaşayarak görmekteyiz. Bizler çocuk ve gençlerimize sahip çıkmazsak, sahip çıkacak birileri bulunur. Bizler onları İslam-i kurallar içinde eğitmezsek, kendi emelleri doğrultusunda eğitecek kötü niyetli kişi ve grupların ağına düşürmüş oluruz. Bundan dolayı küçük yaşlarda dinini öğrenmek için kurslarımıza evlatlarını gönderen anne ve babalara teşekkür ederim. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğinden emin olunan kişiler olarak yetişmeleri için Yüce Allah’a dua ve niyazda bulunuyorum” dedi.

Çocuklara karne dağıtımının ardından program sona erdi.