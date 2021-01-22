Esendere’de tüm yollar kardan temizlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi ekipleri, kapanan tüm yolları tekrar ulaşıma açtı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi de kar yağışının ardından ulaşıma kapanan mahalle yollarında gece gündüz demeden çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda Esendere Belediyesi karla mücadele ekibi tüm yolları tekrar ulaşıma açtı.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, vatandaşların rahatlıkla ulaşımlarını sağlamaları amacıyla kardan kapanan yolların tekrar açılması için ekiplerin seferber olduğunu belirterek, “Geceli gündüzlü yürütülen çalışmalarımızın sonucunda tüm mahalle yollarımızı tekrar ulaşıma açtık" ifadelerini kullandı.