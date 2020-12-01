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‘En Başarılı Güzellik Merkezi’ ödülü Yüksekova’ya

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Safir Güzellik Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en başarılı merkezi ödülüne layık görüldü.

HAKKARİ 01.12.2020, 12:05
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‘En Başarılı Güzellik Merkezi’ ödülü Yüksekova’ya
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Safir Güzellik Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en başarılı merkezi ödülüne layık görüldü.

Tuğba Özay ve Şenol İpek’in sunduğu 2020 yılı Altın Kalite Ödül Töreni’nde birçok alan ve sektörde başarılı isimlere ödüller verildi. Yapılan törende, Güneydoğu Anadolu Öölgesinin en başarılı altın kalite ödülüne, Yüksekova’da bulunan Safir Güzellik Merkezi layık görüldü. En başarılı güzellik merkezi ödülüne laik görülen Fazile Yaşar, ödülünü aldıktan sonra kısa bir selamlama konuşması yaptı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en başarılı merkezi ödülüne layık görülüp Hakkari’nin bu konudaki duyarlılığına ses olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Yaşar, “Bundan sonraki başarılarımız Yüksekova’nın başarısıdır” ifadelerini kullandı.
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