Emniyet Genel Müdürü Aktaş Hakkari’de esnafları dinledi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari’de esnaf ziyareti yaptı, sıkıntı ve talepleri dinledi.

Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Hakkari’ye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aktaş’a teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, iftar saatine yakın Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve AK Parti Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş ile birlikte çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnafla bir süre sohbet eden Genel Başkan Aktaş, onların sorun ve talepleri yerinde dinledi.