”EBA Mobil Destek Aracı” Hakkari yollarında
HAKKARİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN PROJE KAPSAMINDA YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİMLER BAŞLAYANA KADAR BİLGİSAYAR VE İNTERNETE ERİŞİMİ KISITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞINDAKİ (EBA) DERSLERE KATILMASI AMACIYLA MOBİL DESTEK ARACI HAZIRLANDI.
Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimler başlayana kadar bilgisayar ve internete erişimi kısıtlı olan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) derslere katılması amacıyla mobil destek aracı hazırlandı.
Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında internet ve tabletlerin de bulunduğu destek aracıyla ildeki dezavantajlı çocuklara ulaşılması hedeflenirken öğrenciler rehber öğretmenler eşliğinde dersleri takip edebilecek. Eğitimin aksamaması için bütün imkanların kullanılmaya çalışıldığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Valimiz İdris Akbıyık’ın da desteğiyle her yeri gezmeyi hedefliyoruz. Bunun için de EBA Mobil Destek Aracı kurup teknik donanımını sağladık. Bilgisayar ve tabletlerimiz mevcut. Teknik destek verecek olan öğretmenlerimizle öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimiz l merkezinde kurduğumuz stüdyoda dersleri canlı olarak verirken öğrencilerimizi de internet ortamında canlı derslerle buluşturuyoruz" dedi.
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