banner549

banner547

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

HAKKARİ 01.08.2022, 16:20
Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Şemdinli yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İçerden çıkmaya çalışan kedi, duvar deliğinden geçtiği sırada sıkıştı. Kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Balyozla duvarın kırılmasıyla kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yorumlar (0)
30°
açık