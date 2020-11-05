Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi’ne yeni köprü yapılıyor.

Çukurca Belediyesi tarafından yapılmasına başlanılan köprünün bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, daha önce güvenlik nedeniyle boşaltılan mahalleye yeniden dönüşlerin olduğunu belirterek, “Belediye olarak daha önce mahallemizde altyapı ve yol çalışması yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu yıl köprünüzün yapımını da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağı inşallah” dedi.