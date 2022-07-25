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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."
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Durankaya beldesinde korkutan yangın
Hakkari’nin Durankaya beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
HAKKARİ 25.07.2022, 21:47
Hakkari’nin Durankaya beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın Durankaya beldesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Cafer Çiftçi isimli vatandaşa ait evin çatısı biranda alev aldı. Haber verilmesi üzerine Durankaya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, belde sakinlerinin yardımı ile yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle yükselen alevlere müdahale sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Korkuya neden olan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.