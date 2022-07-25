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Durankaya beldesinde korkutan yangın

Hakkari’nin Durankaya beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

HAKKARİ 25.07.2022, 21:47
Durankaya beldesinde korkutan yangın

Hakkari’nin Durankaya beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Durankaya beldesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Cafer Çiftçi isimli vatandaşa ait evin çatısı biranda alev aldı. Haber verilmesi üzerine Durankaya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, belde sakinlerinin yardımı ile yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle yükselen alevlere müdahale sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Korkuya neden olan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

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