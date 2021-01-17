Dondurucu soğukta su hattı onarımı

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri zor koşullara rağmen su hattı onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Su arıza ekipleri, oluşan arızalara dondurucu soğuğa rağmen müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamasını önlüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, 2 ayrı ekiple 7 gün 24 saat teyakkuz halinde oluşacak arızalara müdahale etmek için hazır bekletilirken, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için her türlü önlemin alındığı belirtildi.