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Derecik’te kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Hakkari’nin Derecik Belediyesi tarafından başlatılan yol yapımı, genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

HAKKARİ 23.09.2021, 16:06
Derecik’te kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Hakkari’nin Derecik Belediyesi tarafından başlatılan yol yapımı, genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Derecik Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü tarafından Başkan Ekrem Çetinkaya’nın talimatları doğrultusunda ilçede başlatılan yol yapım, genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, “Başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme işini gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilçemiz daha modern bir hale kavuşacak. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz” dedi.

Yapılan yolları yerinde inceleyen Çetinkaya, Fen İşleri Müdürü Ubeydullah Kaya’dan da bilgi aldı.

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