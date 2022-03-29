Derecik’te doğa yürüyüşü

Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Derecik ilçesinde doğa yürüyüşü yaparak tarihi yerleri gezdi.

Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi’nde bir araya gelen 20 kişilik grubu, Derecik ilçesine doğru yola çıktı. Yüksekovalı dağcılar, bölgenin dağlarını karış karış gezerek günün keyfini çıkardı. YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, bugünkü rotalarının Derecik bölgesi olduğunu belirterek, “Etkinliğimiz çerçevesinde bölgede bulanan şelaleleri, mağaraları, Vapur Tepe’yi ve tarihi alanları gezdik” dedi.

Serdar Kandaş ve İslam Gürdal ise keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.