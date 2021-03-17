Derecikli öğrencilere eğitim desteği

Önder İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesi tarafından Derecik ilçesinde bulunan öğrencilere üniversiteye hazırlık kitabı ve eğitim yardımı yapıldı.

Önceki gün ‘100. Yılında İstiklal Destanı’ adlı program için Hakkarili 5 öğrenciyi İstanbul’a gönderen Önder İmam Hatipliler Derneğinin eğitime olan desteği ise sürüyor. Önder İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şube Başkanı Adil Demir, Derecik ilçesindeki İMKB Anadolu Lisesine 300 set üniversiteye hazırlık kitabı ve eğitim malzemesi yardımında bulunduklarını söyledi.

Eğitime olan desteklerinden dolayı Önder İmam Hatipliler Derneğine teşekkür eden okul yönetimi ve öğrenciler, ihtiyaç duydukları kitapları almanın sevincini yaşadıklarını belirttiler.