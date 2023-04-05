Derecik Kaymakamı Işık göreve başladı

Hakkari’nin Derecik ilçesine atanan Kaymakam Abdülkadir Işık görevine başladı.

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve ilçe heyeti tarafından karşılanan Kaymakam Abdulkadir Işık, daha sonra makamına geçti. Başkan Çetinkaya ve diğer ilgililerden ilçe hakkında bilgiler alan Kaymakam Abdulkadir Işık, daha önce Kastamonu’nun Küre ilçesinde görev yapıyordu.