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Derecik Kaymakamı Işık göreve başladı
HAKKARİ'NİN DERECİK İLÇESİNE ATANAN KAYMAKAM ABDÜLKADİR IŞIK GÖREVİNE BAŞLADI.
HAKKARİ 05.04.2023, 09:43
Hakkari’nin Derecik ilçesine atanan Kaymakam Abdülkadir Işık görevine başladı.
Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve ilçe heyeti tarafından karşılanan Kaymakam Abdulkadir Işık, daha sonra makamına geçti. Başkan Çetinkaya ve diğer ilgililerden ilçe hakkında bilgiler alan Kaymakam Abdulkadir Işık, daha önce Kastamonu’nun Küre ilçesinde görev yapıyordu.