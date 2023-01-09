Dere yatağında 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arazi araması sonucunda dere yatağı içerisine gizlenmiş şekilde 47,5 kilogram eroin ile 8,5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 9 Ocak 2023 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arazi araması sonucunda dere yatağı içerisine gizlenmiş şekilde 3 çuval içerisinde; 47,5 kilo gram eroin ile 8,5 kilo gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi.