Deprem simülasyon tırı Hakkari’de

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Bahçesi’nde kurulan deprem simülasyon tırını ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan ’’Afet Eğitim Yılı" kapsamında, olası doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak ve afet bilicini halkın tüm kesimlerine yaymak amacıyla Hakkari’de görevlendirilen ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi Bahçesi’nde kurulan deprem simülasyon tırı ziyarete açıldı. Vali Akbıyık, protokol ile birlikte ziyaret ettiği deprem simülasyon tırında verilen eğitimler ile ilgili AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve ilgililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, görevliler tarafından simülasyon tırında uygulanan 7.2 şiddetindeki depremi öğrencilerle birlikte yaşadılar. Vali Akbıyık öğrencilere afet eğitim setlerini hediye etti. 3 gündür kentte bulunan deprem simülasyon tırında vatandaşlara deprem, sel, heyelan ve çığ gibi olası doğal afetlere karşı eğitimler verilerek bilinçlendiriliyor.