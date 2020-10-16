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Dağlıca bölgesinde yol yapım ve onarım çalışması
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE 50 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN DAĞLICA KÖYÜNDE YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
HAKKARİ 16.10.2020, 08:56
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı yerinde inceledi. Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmalar hakkında yetkili firma sahiplerinden bilgi aldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Doğramacı, çalışanlara kolaylık dileyerek köyden ayrıldı.
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