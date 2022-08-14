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Dağ keçileri kent merkezinde görüntülendi

Hakkari’de son günlerde sıkça görülmeye başlanan dağ keçileri, bu defada kent merkezinde görüntülendi.

HAKKARİ 14.08.2022, 11:30
Dağ keçileri kent merkezinde görüntülendi

Hakkari’de son günlerde sıkça görülmeye başlanan dağ keçileri, bu defada kent merkezinde görüntülendi.

Van iline gitmekte olan taksi sürücüsü Şahin Temel, Tekser bölgesinde kayalıklardan inen dağ keçilerini görüntüledi. Kayalıklarda inen dağ keçileri beton istinat duvarını aşarak karayoluna inerek Tesker bölgesindeki mahalleye giriş yapan dağ keçileri, dere yatağına doğru yol aldı. Yolda bekleme yapan sürücü Temel, keçilerin su ihtiyaçlarını karşılamak için Biçer Mahallesi deresine indiklerini belirtti.

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