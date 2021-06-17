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Çukurca’nın butik oteli açıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki tarihi taş evlerinin dönüştürüldüğü butik otel hizmete açıldı.

HAKKARİ 17.06.2021, 09:49
Çukurca’nın butik oteli açıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki tarihi taş evlerinin dönüştürüldüğü butik otel hizmete açıldı.

Çukurca Belediyesi tarafından ilçe girişinde bulunan Zap Sofrası’nın üst katında yapılan 8 odalı butik otel çalışması tamamlanarak halkın hizmetine açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bütün enerjimizi ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda harcıyoruz. Hizmete açtığımız butik otelimiz, ilçemizin mevcut konaklama sorununa az da olsa çözüm sağlayacaktır. Buna bağlı olarak Emir Şaban Mahallesi’nde inşa ettiğimiz konutları bitirdiğimizde bu sorunu ilçemizde minimum düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Yakın bir zamanda yapılan taş evlerinin de tamamlanıp butik otel olması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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