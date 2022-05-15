Çukurca’daki can dostlar sağlık taramasından geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından Çukurca ilçesindeki can dostlar sağlık taramasından geçirildi.

Yapılan müracaat üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine ait 30’a yakın can dostun muayenesi yapıldı. İç parazit, dış parazit ve kuduz aşıları yapılan can dostlara yönelik sağlık taramasının devam edeceği belirtildi.