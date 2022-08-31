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Çukurca’da yiyecek arayan ayılar görüntülendi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinin değişik noktalarındaki yerleşim alanlarında ayıların yiyecek bulma çabası kameralara yansıdı.
HAKKARİ 31.08.2022, 11:57
Hakkari’nin Çukurca ilçesinin değişik noktalarındaki yerleşim alanlarında ayıların yiyecek bulma çabası kameralara yansıdı.
Çukurca ilçesi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağlıyor. Yerleşim alanına inen ayılar yiyecek arayışına başladı. İlçe merkezindeki yerleşim alanında yiyecek arayan çift ve tekli ayılar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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