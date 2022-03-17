Çukurca’da voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvası sona erdi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvası yoğun ilgi gördü. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir kış turnuvası düzenlediklerini belirterek, “İlçede bulunan genç nüfus ve kurumlarımızda çalışan memurlar da oldukça yoğun bir ilgi gösterdi. Ortaklaşa düzenlediğimiz voleybol müsabakasında 24 takım, masa tenisinde ise 56 sporcu katılım sağlayarak centilmence yarıştılar” dedi.

Çukurca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Ayad Demir de, kaymakamlık ve müdürlükleri tarafından yapılan voleybol ve masa tenisi turnuvalarına ilgi ve katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, “Masa tenisine 56 kişi, voleybol turnuvalarına ise 24 takım mücadele etti. Yaklaşık 50 gün süren bir turnuva oldu. Voleybol turnuvasında Çukurca Özel Harekat Takımı birinci olurken, masa tenisinde ise Mehmet Turan isimli sporcu 54 kişi arasında birinci geldi” ifadelerini kullandı.