Çukurca’da “Sınırsız” adlı resim sergisi açıldı

Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Derya Özdemir tarafından Çukurca ilçesinde “Sınırsız” adlı resim sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, her sanat eserinin bir dünya görüşü ürünü olduğunu belirterek, “İnsanoğlu da geçmişten günümüze kadar resim sanatı üzerinde duygularını, düşüncelerini çeşitli şekillerde resmetmiştir. Aynı zamanda resim düşünebilmek demektir. Bir tarihi esere baktığınızda ve o eseri resmetmeye çalıştığınızda, o eserin geçirdiği evreleri, esere verilen emeği ve geçmişten günümüze geldiği tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi oluruz. İnsanoğlu var olduğu günden beri duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla aktarmaya çalışmıştır. Bugün burada tarihi ve kültürü ciddi bir geçmişe dayanan Çukurca ilçemizde böyle bir serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Çalışmalarını bir sınır ilçesi olan Çukurca’nın tarihiyle buluşturarak sanatın sınırsızlığına dikkat çekmek istediğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Derya Özdemir ise "Çalışmalarımda küreselleşen dünya düzeninde birçok kişinin benzer kültürel olgulara yönelmesini ve onları benimsemesini, kendi bölgelerindeki geçmiş ve geleneklerine dair bazı olgulara yabancılaşmalarını ele almaktayım” şeklinde konuştu.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çukurca Kaymamı Hasan Kurt ve protokol üyelerinin katıldığı serginin 23-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.