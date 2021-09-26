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Çukurca’da “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında seminer verildi.

HAKKARİ 26.09.2021, 08:41
Çukurca’da “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında seminer verildi.

Proje kapsamında düzenlenen ve öğretmenlerin akademik birikimini, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyen ‘Çukurca Öğretmen Akademilerinin’ ilki bugün Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Kaan Keskin ve Doç. Dr. Taner Atmaca, ilçedeki öğretmenlere yönelik ‘Akıcı Okuma ve Akademik Başarı’ ve ‘Eğitimde Hataya Yer Yok/Fark Oluşturan Öğretmen ve Çalışmaları’ konularında seminer verdi.

Seminerin sonunda Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Düzce Üniversitesinden gelen öğretim üyelerine Çukurca kilimi takdim ederek ‘Sınırda Sınırsız Eğitim’ projesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

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