Çukurca’da ‘Sınırda Sınırsız Eğitim’ projesi

Irak’ın sıfır noktasındaki Hakkari’nin Çukurca ilçesinde “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında "Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmenliği" devam ediyor.

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HARÜSEM) işbirliği ile öğretim görevlileri Mustafa Aslan ve İbrahim Akcan tarafından “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi kapsamında "Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmenliği" verilmeye devam ediyor. Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan kursu ziyaret ederek, öğretmenlerle bir süre sohbet edip kendilerine başarılar dilediler.

60 öğretmenin katıldığı kursta; mangala, koridor, abalone, tangram, hanoi kulesi, reverse, 9 taş, dama, satranç, hedef 5 ve akıl oyunlarından oluşan kağıt kalem oyunları eğitimi veriliyor. Kurs sonunda ise öğretmenlere sertifika verileceği belirtildi.