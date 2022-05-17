Çukurca’da özel eğitimli öğrenciler için etkinlik

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde özel eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Çukurca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı için “10 Bin Okul” projesi çerçevesinde engelliler için etkinlik düzenledi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli personeller tarafından organize edilen etkinlikte özel eğitimli çocuklarla birlikte oyunlar ve yarışmalar yapıldı.