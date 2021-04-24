Çukurca’da özel eğitimli çocuklara anlamlı ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, özel eğitimli çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler verdi.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, beraberindeki Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve Jandarma Üsteğmen Ali Oğuz Kahraman ile birlikte ilçedeki özel eğitimli çocukları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında çocuklarla sohbet eden Kaymakam Kurt ve protokol üyeleri, onlara çeşitli hediyeler verdiler.

Aileler yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, verilen hediyelere sevinen çocuklar ise protokole teşekkür ettiler.