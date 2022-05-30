Çukurca’da okullar arası bilgi yarışması yapıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde İlkokullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Çukurca ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar arası bilgi yarışması Şehit Üsteğmen Adnan Bahat konferans salonunda gerçekleştirildi. 24 öğrencinin katıldığı bilgi yarışmasında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini (DKAB) ve İngilizce branşından sorular yer aldı. Veliler yakından izleyerek öğrencilerinin heyecanlarına ortak oldular. Yarışma ile öğrencilerin düşünen, eleştiren ve karşılaştıkları problemlere çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, aralarındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi, vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması, üst düzey düşünme kabiliyetinin artırılması analitik düşünme becerilerin kazanılması amaçlanıyor. Yapılan İlkokullar bilgi yarışmasında Çukurca Cumhuriyet İlkokulu birinci oldu.