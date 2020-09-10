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Çukurca’da korona virüs denetimi yapıldı

HAKKARİ'NİN ÇUKURCA İLÇESİNDE KORONA SALGINI NEDENİYLE İLÇE KAYMAKAMI MURAT ÖZTURK VE BELEDİYE BAŞKANI ENSAR DÜNDAR TARAFINDAN İLÇE HALKI VE ESNAFLARI DOLAŞARAK ZİYARET ETTİ.

HAKKARİ 10.09.2020, 17:36
Çukurca’da korona virüs denetimi yapıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde korona salgını nedeniyle Kaymakam Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar tarafından ilçe halkı ve esnafları dolaşarak ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı’nca, bugün Türkiye genelinde ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi Çukurca Kaymakam Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Hakkari ve ilçelerinde uygulanan denetimler kapsamında Çukurca ilçesinde bugün yapılan denetimlerde ilçe Kaymakamı Murat Öztürk ve tarafından özellikle vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu. Belediye Başkanı Ensar Dündar ise esnaflardan hijyenik konusunda uyarılarda bulunarak eldiven takmalarını gerekliliği belirtti.

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