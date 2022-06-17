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Çukurca’da karne heyecanı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, düzenlenen karne programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

HAKKARİ 17.06.2022, 15:43
Çukurca’da karne heyecanı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, düzenlenen karne programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile birlikte Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Kurt, “Yaz tatilinde sizlerden isteğimiz kitap okumanız, gezip dolaşmamız ve dinlenmenizdir” dedi. Kaymakam Kurt, bir yıl boyunca eğitim ve öğretimi için çalışıp yorulan öğretmenlere de iyi tatiller diledi.

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