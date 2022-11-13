Çukurca’da gerçeği aratmayan tatbikat

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçeği aratmadı.

Çukurca Belediyesi itfaiye ve 2.Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından "Çök-Kapan- Tutun" tatbikatı çerçevesinde hazırlanan senaryoda Çukurca Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrenciler depremde mahsur kalanları kurtarmaya çalışıldı. Çukurca Belediyesi İtfaiye Amiri Kerem Akış, "Çukurca Gençlik Merkezimizde 2.Hudut Tugay Komutanlığı ekipleriyle birlikte deprem tatbikatı uygulamaya başladık. Yaralı öğrencilerimizi başarılı bir şekilde kurtararak sağlık personellerimize ulaştırdık. Amacımız deprem bilincini öğrencilerimize aşılamak" dedi.

Yapılan başarılı tatbikat sonrası çevrede bulunan vatandaşlar tarafından itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları uzun süre ıslık ve alkışlandı.