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Çukurca’da Gaziler Günü kutlandı
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle anma programı düzenlendi.
HAKKARİ 19.09.2022, 12:15
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle anma programı düzenlendi.
Çukurca Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa Kaymakamı Hasan Kurt, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla, Belediye Başkanı Sayın Ensar Dündar,Şehit ve gazi yakınları katıldı. Atatürk büstüne Çelenk sunma töreninden sonra Çukurca Polisevinde İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, gazilerimizin gününü tebrik ederek ikramda bulundu.