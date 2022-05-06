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Çukurca’da “Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali” heyecanı
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu sene 4.’sü düzenlenecek “Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali”nin tarihi netleşti.
HAKKARİ 06.05.2022, 11:15
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu sene 4.’sü düzenlenecek “Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali”nin tarihi netleşti.
Çukurca ilçesinde geleneksel hale getirilen “Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali”nin 4.’sünün bu yıl 23-26 Haziran tarihi arasında yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, festivalin bu yıl 4.’sünü düzenleyeceklerini söyleyerek, “Fotosafari ve Doğa Sporları Festivaline ülkemizin her tarafında bulunan fotoğrafçılarımızı Çukurca’nın güzelliklerini ve zenginliklerini fotoğraflamaya bekliyoruz. Aynı şekilde spor tutkunlarını da Zap Nehri’nde rafting yapmaya bekliyoruz. Bütün doğasever ve sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.