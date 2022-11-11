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Çukurca’da fidan dikimi yapıldı
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi yapıldı.
HAKKARİ 11.11.2022, 15:09
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi yapıldı.
Çukurca ilçesinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Anaokulu bahçesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla fidan dikim programı düzenlendi. Programda fidan dikimi yapılarak can suyu verildi.
Programa Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Orman Mühendisi Elisa Kübra Yılmaz, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.