Çukurca’da eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akkaya ve Çığlı köylerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Çukurca ilçesine bağlı Çığlı ve Akkaya köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.