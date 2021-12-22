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Çukurca’da eğitime 1 gün ara verildi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akkaya ve Çığlı köylerinde eğitime 1 gün ara verildi.
HAKKARİ 22.12.2021, 12:32
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akkaya ve Çığlı köylerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Çukurca ilçesine bağlı Çığlı ve Akkaya köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.